Kernkraftwerk Brokdorf : Eike Timm: Überwachung bleibt notwendig

Seit Beginn des Leistungsbetriebs ist die Securitas für den Objektschutz auf dem Kraftwerksgelände zuständig. Mit der Abschaltung der Anlage ändert sich nichts.

Brokdorf | Das Kernkraftwerk Brokdorf geht am 31. Dezember vom Netz. Was bedeutet der Rückbau der Anlage für Mitarbeiter auch der auf dem Werk tätigen Fremdfirmen? Beispiel: Sicherheitsdienstleister Securitas. „Es ändert sich erstmal nichts“, sagt Eike Timm (53), der seit über 20 Jahren für die Securitas am Kernkraftwerk Brokdorf tätig ist. „Das Kraftwerk beh...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.