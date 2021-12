Mahnwache am KKW Brokdorf : Pastor Hans-Günter Werner aus Wedel ließ nie locker im Atomkraft-Protest

Brokdorf: Ein Ritual endet – Atomkraftgegner treffen sich am 6. Dezember um 14 Uhr zur letzten Mahnwache vor dem Haupttor der Anlage, die am 31. Dezember abgeschaltet wird.

Brokdorf/Wedel | Wenn der Wedeler Pastor Hans-Günter Werner am Montag, 6. Dezember, zur Mahnwache ans Kernkraftwerk Brokdorf kommt, wird es seine 425. Aktion gegen Atomkraft in der Elbgemeinde sein. Der erklärte Atomkraftgegner gehört zu den Initiatoren der Mahnwachen, die seit 1986 an jedem 6. des Monats vor dem Haupttor des Kernkraftwerks stattfinden. Er selber hat ...

