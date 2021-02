Glückstadt : Kennzeichen von Auto gestohlen

In Flensburger Straße haben Unbekannte ein Kennzeichen von einem Auto gestohlen.

Glückstadt | Unbekannte haben vermutlich in der Nacht zu Donnerstag von einem in der Flensburger Straße in Höhe Haus-Nr. 7 geparkten Renault das vordere Autokennzeichen entwendet. Die Polizei mit und sucht jetzt Zeugen des Diebstahls. Hinweise: 04124/3011-0 ...

