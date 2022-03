Hilfe für Ukraine : Olena Fredebold aus Kellinghusen überwältigt von enormen Spendenbereitschaft

Zahlreiche Taschen und Kartons mit Spenden für die Menschen in der Ukraine wurden bereits abgeliefert.

Kellinghusen | In der Ukraine ist Krieg. Die Menschen leiden. Olena Fredebold will nicht tatenlos zusehen. Die Kellinghusenerin stammt selbst aus dem Land, lebt inzwischen seit 23 Jahren in Deutschland. Ihre Eltern und ihre sieben Geschwister leben verteilt in dem Land, das gerade im Chaos versinkt. „Die Menschen in der Ukraine brauchen Hilfe“, sagt Fredebold und ha...

