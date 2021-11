Viele Aktionen stadtweit : Kellinghusener Verschönerungsverein sucht neues Vorstandsteam

Das große Engagement des Vereins ist an vielen Stellen in der Stadt sichtbar. Neue Mitstreiter, die den bewährten Kurs weiterfahren, aber auch frische Ideen einbringen, werden gesucht.

Kellinghusen | Die Innenstadtverschönerung lag ihnen rund 15 Jahre lang am Herzen. Jetzt wollen die Vorstandsdamen des Kellinghusener Bürger- und Verschönerungsvereins (KBV) die Aufgabe in andere Hände legen. Im Rahmen der Mitgliederversammlung am Mittwoch, 17. November, um 19.30 Uhr, steht die Neubesetzung des Vorstands auf der Tagesordnung. „Das wird unser wich...

