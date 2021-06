Unterstützung für Tansania : Kellinghusener Verein sucht Sponsoren für Schülerstipendien

Über Stipendien will Rafiki den Besuch der Kiumako Secondary School ermöglichen. Mit Internatsunterbringung kostet dies pro Schüler 220 Euro pro Jahr.

Kellinghusen | Durch das Halten von Hühnern oder eines Schweins den Schulbesuch finanzieren? Schüler in Deutschland können sich kaum vorstellen, was unter ihren Altersgenossen in Tansania durchaus üblich ist. Aber auch dort ist Eltern und Jugendlichen bekannt, das Bildung den Weg zum beruflichen Erfolg und zu einem besseren Leben ebnet. Mit Schülerstipendien aus Deu...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.