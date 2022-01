Neujahrsschießen : Kellinghusener Schützengilde wieder im Training

Pokalgewinnerin beim Neujahrsschießen wurde Monika Westphal, als beste Einzelschützen brillierten Edith und Heiner Brodersen.

Kellinghusen | In der ersten Woche des neuen Jahres hatte der Vorsitzende der Kellinghusener Schützengilde, Jens Feßenmayer, die Mitglieder wieder zum traditionellen Neujahrsschießen im Schießzentrum in der Schützenstraße eingeladen. Etliche der 63 Mitglieder folgten seinem Ruf und nahmen an diesem Vergleichsschießen teil. Es galt mit den nicht genau eingeschossenen...

