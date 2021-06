Gegen private Fäll-Aktionen : Kellinghusen soll wieder eine Baumschutzsatzung bekommen

Vor Jahren war eine solche Satzung abgeschafft worden, weil man auf eigenverantwortliches Handeln der Bürger vertraute. Doch nicht alle Fraktionen sind für eine solche Satzung.

Kellinghusen | Bäume sind nicht jedermanns Freunde: Wenn sie unerwünschten Schatten werfen, ihre Früchte und Blätter Dreck und Arbeit verursachen, wird zuweilen kurzer Prozess gemacht. Im öffentlichen Raum sowie auf Privatgelände fielen in Kellinghusen auf diese Weise wiederholt stattliche Bäume der Kreissäge zum Opfer. In einem besonders dreisten Fall in der Overnd...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.