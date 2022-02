Diebstähle in Kellinghusen : Zwei Seniorinnen werden beim Einkaufen Opfer von Taschendieben

In beiden Fällen erbeuteten die Diebe die Portemonaies mit Bargeld und Karten.

Kellinghusen | Bereits am vergangenen Freitag (18. Februar) haben Taschendiebe zur Mittagszeit in Kellinghusen zugeschlagen. Opfer waren jeweils Seniorinnen, die sich in Supermärkten aufhielten. Der erste Fall geschah gegen 13.15 Uhr bei Aldi An der Stör ein. Eine 81-Jährige hatte ihr Portemonnaie in einer Tasche in den Einkaufswagen gelegt, während sie den Backshop...

