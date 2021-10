Versuchter Raub in Kellinghusen : Zwei Jugendliche bedrohen einen 17-Jährigen und fordern das Handy

Das Opfer kann sich losreißen und fliehen. Der Polizei gelingt es am frühen Sonntagabend (31. Oktober), die mutmaßlichen Täter zu ermitteln.

Kellinghusen | Versuchter Raub am späten Sonntagnachmittag (31. Oktober) in Kellinghusen: Gegen 16.07 Uhr wurde ein 17-jähriger Kellinghusener von zwei Jugendlichen in der Hauptstraße mit einem dicken Ast bedroht. Der 16-Jährige aus Kellinghusen und der 17-Jährige aus Itzehoe hielten ihn fest und forderten ihn auf, sein iPhone rauszurücken. Dem Bedrohten gelang e...

