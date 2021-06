Einsatz bei Kellinghusen : Wohnmobilfahrer löscht Fahrzeugbrand auf der B203

Den Feuerwehrleuten blieb nur noch, die Brandstelle abzusichern.

Kellinghusen | Die Freiwilligen Feuerwehren Wrist und Kellinghusen mussten am Freitag (4. Juni) zu einem Einsatz auf der Bundesstraße 203 in Höhe des Klärwerks ausrücken. Um kurz vor 15 Uhr war dort ein Wohnmobil in Brand geraten. Doch viel zu tun gab es für die Retter nicht mehr. Mit dem bordeigenen Feuerlöscher gelang es ihm vorbildlich, das Feuer im Anfangsstad...

