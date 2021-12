Diebstahl in Kellinghusen : Seniorin lässt Portemonnaie und Handy im Einkaufswagen liegen

Die 78-Jährige hatte ihre Wertsachen im Einkaufswagen nur mit Taschen abgedeckt.

Kellinghusen | „Am Donnerstagmorgen (16. Dezember) hätte die Kundin eines Supermarktes einem Dieb ihr Portemonnaie auch direkt in die Hand drücken können – so einfach machte die Frau es dem Täter“, sagt Merle Neufeld von der Polizeidirektion Itzehoe. Was war geschehen? Geldbörse und Handy mit Taschen bedeckt Eine Seniorin hatte um 11.45 Uhr den Aldi-Markt an d...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.