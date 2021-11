Ermittlungserfolg in Kellinghusen : Polizei und Finderin ermitteln Besitzerin von Digitalkamera

Die Besitzerin war überglücklich, als sie ihre verlorene Kamera – und vor allem die Fotos darauf – wieder zurück bekommen hatte.

Kellinghusen | Nachdem eine 23-jährige Kellinghusenerin eine Digitalkamera in der Mühlenbeker Straße gefunden hatte, versuchte sie anhand der Fotos, die Besitzerin zu finden. Als sie trotz der Recherche keinen Erfolg hatte, wandte sich die junge Frau an die Polizei. In der Polizeistation Kellinghusen erhielt sie professionelle Unterstützung. Ermittlungsarbeit bis...

