Kontrolle in Kellinghusen : Polizei erwischt 37-Jährigen unter Drogen am Steuer

Da der Mann aus Polen keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, musste er eine Sicherheitsleistung von rund 1000 Euro hinterlegen.

Kellinghusen | Am Montagnachmittag (14. März) hat eine Streife in Kellinghusen einen Mann unter dem Einfluss von Drogen am Steuer eines Autos erwischt. Die Polizisten hatten den 37-Jährigen gegen 17 Uhr in der Straße An der Stör im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle angehalten. Körperliche Anzeichen deuteten auf den Konsum von Rauschmitteln hin. Ein vor Ort ...

