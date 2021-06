Polizeieinsatz in Kellinghusen : Nach Streit mit Ex-Partnerin betrunken im Auto unterwegs

Da der Atemalkoholtest 1,33 Promille Alkohol anzeigte, beschlagnahmte die Polizei den Führerschein des 33-Jährigen.

Kellinghusen | Nach Streitigkeiten mit der Ex-Partnerin hat sich am Sonntag (13. Juni) ein 33-jähriger Mann in Kellinghusen betrunken in ein Auto gesetzt und ist davongefahren. Gegen 20.40 Uhr wurde die Polizei informiert, die daraufhin eine Suche einleitete. Diese verlief zunächst erfolglos. Letztlich tauchte der Gesuchte jedoch wieder in Kellinghusen auf. Ein A...

