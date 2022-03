Holzschuppen brennt : Kellinghusen: Einsatzkräfte retten Einfamilienhaus vor den Flammen

In letzter Sekunde konnten die Feuerwehren Kellinghusen und Wrist ein Übergreifen der Flammen verhindern.

Kellinghusen | In Kellinghusen hat die Feuerwehr am späten Mittwochabend (2. März) einen Gebäudebrand verhindert. Gegen 21.45 Uhr sah ein Bewohner aus dem Friedensweg, wie Flammen aus einem Holzschuppen schlugen und alarmierte die Rettungskräfte. Als die Freiwillige Feuerwehr Kellinghusen nach kurzer Anfahrt am Einsatzort eintraf, griffen die Flammen bereits auf ...

