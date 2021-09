Ernennungsurkunde ausgehändigt : Bürgermeister Axel Pietsch geht in seine zweite Amtszeit

Bei der Wahl im Mai war der Amtsinhaber der einzige Kandidat.

Kellinghusen | Am 9. Mai ist Axel Pietsch (BFK) erneut zum hauptamtlichen Bürgermeister der Stadt Kellinghusen gewählt worden – jetzt ist er auch offiziell verpflichtet worden. Der stellvertretende Bürgermeister Peter Löbel (CDU) händigte ihm während der Ratsversammlung in der Feuerwache die Ernennungsurkunde für seine zweite sechsjährige Amtszeit, die am 1. Oktober...

