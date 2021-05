Polizeikontrolle entkommen : Autofahrer auf rasanter Flucht durch Kellinghusen

Den Beamten gelingt es trotzdem, den 22-Jährigen zu ermitteln. Da er keine Aussage macht, sind weitere Zeugen gesucht.

Kellinghusen | Der Fahrer eines Mercedes' wollte sich am Freitagabend (21. Mai) in Kellinghusen einer polizeilichen Kontrolle entziehen. Auf seiner Flucht fuhr der Mann so rasant, dass er Menschen gefährdete. Ermittlungen ergaben, dass es sich bei dem Geflüchteten um einen 22-Jährigen gehandelt haben dürfte. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die ihn auf seiner Fahr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.