Konzert in Kellinghusen : Brasilianische Klänge: Klappstuhlkultur präsentiert „André Krikula Trio“

Die drei Musiker bringen Sonnabend (6. November) südamerikanisches Flair in die Halle des Vereins.

Kellinghusen | Nachdem die Saison beim Verein „Klappstuhlkultur Kellinghusen“ erfolgreich eingeläutet wurde, wird es am Sonnabend (6. November) südamerikanisch. Das „André Krikula Trio“ tritt ab 20 Uhr mit seinem aktuellen Programm „Bossa Beats“ in der Halle des Vereins an der Brauerstraße auf. Der Eintritt kostet 14 Euro. Weiterlesen: Neues Programm: Zum Start O...

