Kontrolle in Kellinghusen : 34-Jährige mit falschen Kennzeichen unterwegs

Zudem war das Fahrzeug nicht versichert. Die Polizei schreibt jetzt eine Strafanzeige.

Kellinghusen | Am Mittwochvormittag (4. August) hat eine Polizeistreife in Kellinghusen eine Autofahrerin überprüft. Dabei stellte sich heraus, dass der VW Lupo nicht versichert war und falsche Kennzeichen trug. Die Beamten hatten die 34-Jährige aus dem Kreis Pinneberg um 10.45 Uhr in der Straße Wiesengrund zur Routinekontrolle angehalten. Die Polizisten bemerkten, ...

