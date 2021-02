Königsberger Straße : Kellerräume im Glückstädter Stadtteil Nord aufgebrochen

Polizei sucht Zeugen: Einbrecher gesucht.

Glückstadt | In einem Mehrfamilienhaus in der Königsberger Straße haben Unbekannte in der Nacht zu Mittwoch vier Kellerräume aufgebrochen. Hierzu wurden jeweils die angebrachten Vorhängeschlösser aufgehebelt. Nach Mitteilung der Polizei entwendeten der oder die Täte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.