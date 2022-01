Brandursache noch ungeklärt : Keine Verletzten nach Feuer bei Steinbeis-Papier in Glückstadt

Der Vorfall ereignete sich in der Nacht zu Donnerstag (13. Januar). Werkfeuerwehr und ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr waren im Einsatz.

Glückstadt | Bei der Firma Steinbeis-Papier hat es in der Nacht zu Donnerstag (13. Januar) gebrannt. Kurz nach Mitternacht waren Berufsfeuerwehr und ein Löschzug der Freiwilligen Feuerwehr Glückstadt in die Straße Herrenweide ausgerückt, wo in einer Altpapierpresse brannte. Die Ursache für das Feuer ist noch ungeklärt. Die Einsatzkräfte hatten die schnell im Gr...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.