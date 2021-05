Gesundheitsamt Itzehoe : Keine Corona-Neuinfektionen – Inzidenz im Kreis sinkt weiter

Aktuell gelten im Kreis nur noch 82 Personen als infiziert.

Itzehoe | Diese positive Meldung möchten vermutlich alle gerne öfter hören: Es gibt am Montag (17. Mai) keine (0) neuen bestätigten Fälle von Corona-Infektionen im Kreis Steinburg. Wie schon am Sonntag bleibt es bei 2295 Fällen seit Beginn der Pandemie. Von denen sind 2177 wieder genesen und 36 leider verstorben. Aktuell gelten lediglich noch 82 Personen als co...

