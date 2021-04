Kein Anbaden am 1. Mai : Schenefelder Luisenbad bleibt vorerst geschlossen

Wegen der Corona-Pandemie wird es in diesem Jahr kein Anbaden im Schenefelder Luisenbad geben.

Schenefeld | Leicht sei ihm dieser Entschluss nicht gefallen. „Aber wir müssen so handeln“, sagt Johann Hansen. Der Schenefelder Bürgermeister wird die Tore zum Luisenbad in diesem Jahr zum 1. Mai nicht öffnen. „Die Pandemie hat uns leider weiter fest im Griff.“ Zu viele Badegäste waren im vergangenen Jahr auf engem Raum zusammen, so dass die erforderlichen Hygien...

