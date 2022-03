Gas knapp – Ruf nach Kernkraft : Kehrt die Kernkraft nach Brokdorf zurück?

Die Abhängigkeit vom russischen Gas schürt die Angst vor einer Energienot. Auch die Rückkehr zur Atomkraft ist kein Tabu mehr. Kraftwerkssprecher Hauke Rathjen beantwortet die Frage, ob Brokdorf wieder ans Netz gehen kann.

Brokdorf | Der Krieg in der Ukraine schürt auch die Angst vor der Gasknappheit. Ein Großteil des deutschen Bedarfs kommt aus Russland. Schon gibt es Stimmen, die fordern eine Rückkehr zur Kernenergie. Aber geht das so einfach? Das erklärt im Interview Hauke Rathjen, Referent der Kraftwerksleitung und Standortkommunikator am Kernkraftwerk Brokdorf, das zum Jahres...

