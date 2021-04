Barrierefreiheit : Kaum barrierefreie Wahllokale im Kreis Steinburg: Das soll jetzt endlich geändert werden

Sozialverband VdK und Behindertenbeauftragte Christine von Bargen ziehen dafür bis zur Bundestagswahl an einem Strang.

Kreis Steinburg | Barrierefreiheit im Wahllokal – wie sieht das genau aus? Viele denken hierbei vermutlich nur an Rampen, um Stufen zu überwinden, breite Eingangstüren und vielleicht noch einen Handlauf zum Festhalten. Barrierefreiheit aber bedeutet viel mehr, zum Beispiel eine gute Beleuchtung in der Wahlkabine. Fest steht: In Bezug auf die genannten Punkte sieht e...

