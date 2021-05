Hohenlockstedt : Mäuseköder ausgelegt, Katzen vergiftet

In einer Tierklinik wurde die Vergiftung diagnostiziert. Jetzt sucht die Polizei Hinweise.

Hohenlockstedt | Die Polizei ist einem Unbekanntem auf der Spur, der vermutlich zwei Katzen vergiftet hat. Eine Katzenhalterin hatten in Hohenlockstedt Giftköder auf ihrem privaten Grundstück gefunden. Zweiter Kater lag krampfend vor der Tür Am Sonntagmorgen hatte die Tierfreundin gegen 5 Uhr einen ihrer Kater in die Wohnung gelassen. Dabei stellte sie fest, das...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.