Katze in Huje beschossen : Frauchen findet verletzten Kater im Maisfeld

Eine Schrotkugel ist inoperabel und führt möglicherweise zu einer lebenslangen Lähmung des Vorderbeins.

Huje | In Huje hat es am letzten Juli-Wochenende einen feigen Anschlag auf ein Tier gegeben. Ein Unbekannter hat in der Feldmark mit Schrot auf einen Kater geschossen – und das erheblich verletzte Tier einfach liegen lassen. Das Frauchen war am Morgen des 31. Juli in Sorge geraten, da ihr roter Kater – entgegen seiner üblichen Gewohnheit – nicht nach Haus...

