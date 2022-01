Rückkehr nach Schlotfeld : Kater Murphys abenteuerliche Odyssee nach Schafstedt

Am 14. November ist der etwa 13-jährige Stubentiger aus Schlotfeld verschwunden – genau zwei Monate später fand sein Besitzer ihn in Schafstedt.

Schlotfeld/Schafstedt | 20 Tage früher, am 24. Dezember, wäre es ein Weihnachtswunder gewesen. Ein kleines Wunder ist es trotzdem: Am 14. Januar, genau zwei Monate nach seinem Verschwinden, ist Kater Murphy wieder aufgetaucht. Was in der Zwischenzeit passiert ist, darüber kann sein Besitzer nur spekulieren. Wie das Tier nach Schafstedt und über den Nord-Ostsee-Kanal kam, wir...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.