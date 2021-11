Anti-Atomkraft-Aktivist : Karsten Hinrichsen aus Brokdorf – der „Terrier unter den regionalen AKW-Gegnern“

Der 78-Jährige hat fast anderthalb Jahrzehnte gegen das Kernkraftwerk Brokdorf geklagt. Als Demonstrant ist er auf der Massen-Demo 1981 gewesen und hat in der Vergangenheit mit vielen Widerständen zurecht kommen müssen.

Brokdorf | 0,238, dann 0,211, einige Augenblicke später sogar nur 0,152 – im Sekundentakt springen die Zahlen auf einem orange-schwarzen Gerät hin und her. Das elektronische Instrument ist ein Geigerzähler und zeigt die radioaktive Strahlenbelastung in der Umgebung an – sein Besitzer ist Karsten Hinrichsen. „Noch ist der Wert nicht gefährlich, erst ab einem Wert...

