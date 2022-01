Frust statt Fasching : So geht es dem Marner Prinzenpaar ohne Karneval

Das amtierende Prinzenpaar Holger I. und Andrea I. hofft auf das nächste Jahr – und die Teilnahme an der 66. Steubenparade in New York.

Marne/Brunsbüttel | Nachdem Holger Borchers 1978 Kinderprinz bei der Marner Karnevalsgesellschaft (MKG) war, wollte er auch „großer Prinz“ werden. Geboren in Marne, ist er mit der MKG, dem Karneval und Rosenmontag aufgewachsen. Seine Frau Andrea ist in Kappeln geboren und hatte mit Karneval gar nichts am Hut – jetzt trägt sie eine Krone. Ich war beeindruckt und es hat ...

