Bundestagswahl – Die Kandidaten : Karin Thissen will zurück in ihre Heimat – und in den Bundestag

Zehn Direktkandidaten treten im Wahlkreis 3 – Steinburg/Dithmarschen Süd – für die Bundestagswahl am 26. September an. Wir stellen die Kandidaten im persönlichen Porträt vor. Heute: Karin Thissen (SPD).

Horst/Itzehoe | Als Treffpunkt hat Karin Thissen die Küche der Meierei Horst gewählt. Das liegt nah: Lebensmittel sind das Thema, bei dem die Sozialdemokratin in ihrem Element ist. Als promovierte Tierärztin ist Thissen in der Lebensmittelüberwachung tätig, seit ihrem Ausscheiden aus dem Bundestag vor vier Jahren in Süddeutschland. Jetzt will Thissen zurück: in ihre ...

