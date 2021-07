Eisdielen im Kreis Steinburg : Karin Schwärzel und ihr „Eis Express Café“ sorgen für Erfrischung

Seit mehr als 20 Jahren gibt es das Café im Kremper Weg in Itzehoe. 18 verschiedene Eissorten sind stets im Angebot.

Itzehoe | In einer kleinen Sommer-Serie stellen wir Eisdielen im Kreis Steinburg vor. Heute: Das Eis Express Café in Itzehoe. Seit über 20 Jahren sorgt Karin Schwärzel im Stadtteil Wellenkamp mit ihrem Eis Express Café im Kremper Weg 25 in Itzehoe für Abkühlung und Erfrischung. „Derzeit bieten wir unser Eis außer Haus, aber auch auf unserer Außenterrasse zum...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.