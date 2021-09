Schnupperpaddeln : Tag des Sports am Sonntag – und die Kanu-Gruppe Wilster macht mit

Erwachsene, Jugendliche oder Kinder, die gern einmal das Kanufahren ausprobieren möchten, können unter Anleitung verschiedene Boote austesten.

Wilster | Jedes Jahr am ersten Sonntag im September findet der landesweite Tag des Sports statt, der vom Landessportverband Schleswig-Holstein (LSV) organisiert wird. Findet in „normalen“ Zeiten an diesem Tag eine große Veranstaltung mit vielen Aktionen in Kiel statt, wird diese in in diesem Jahr – wie auch bereits 2020 – coronabedingt nicht erfolgen. Stattdess...

