Spaß mit vier Saiten : Neue Ukulelen-Workshops mit Stephan Reinke in Itzehoe

Erstmals ist auch ein Vormittags-Workshop im Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindezentrum in Sude-West im Angebot.

Itzehoe | Ukulelen – die kleinen viersaitigen Instrumente sind kultig und erfreuen sich immer größerer Beliebtheit. Kantor Stephan Reinke unterrichtet in Itzehoe an dem Instrument. Im März bietet er wieder einige Ukulele-Workshops an. Kurse für Anfänger ohne Vorkenntnisse beispielsweise ab Donnerstag, 17. März, jeweils um 10 Uhr im Dietrich-Bonhoeffer-Gemeindez...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.