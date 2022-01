Einsatz in der Alten Landstraße : Sprengsatz am Zigarettenautomaten? Kampfmittelräumdienst wird nach Itzehoe gerufen

Die Straße in Tegelhörn wurde gegen 18 Uhr gesperrt – mehrere Streifenwagen waren im Einsatz. Anwohner hatten nach der Entdeckung eines unbekannten Gegenstandes die Polizei gerufen.

Itzehoe | Der Kampfmittelräumdienst der Landespolizei ist am Mittwochabend (26. Januar) gegen 18 Uhr wegen eines vermeintlichen Sprengsatzes in die Alte Landstraße nach Itzehoe-Tegelhörn gerufen worden. Straße in Itzehoe-Tegelhörn wurde gesperrt Anwohner hatten die Polizei informiert, nachdem sie einen angeklebten Gegenstand unter einem Zigarettenau...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.