Polizei Itzehoe : Tankstelle am Sandberg überfallen

Der Täter tat so, als habe er eine Waffe in der Jackentasche. Er flüchtete zu Fuß.

Itzehoe | Die Esso-Tankstelle am Sandberg ist überfallen worden. Mittwochabend (19. Januar) betrat ein zirka 25-jähriger Unbekannter die Räume und forderte Geld vom 21-jährigen Angestellten an der Kasse. „Da unklar blieb, ob der Täter seine Hand in der Jacke an einer Waffe hatte, übergab der Angestellte eine noch unbekannte Anzahl Geldscheine aus der Kasse“, er...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.