Nach Angriff am Zob : Zehnjähriger in Itzehoe verprügelt: So sieht es Kinderpsychiaterin Andrea Lau

Die Expertin beschreibt die Folgen für das Kind – und was Eltern in solchen Fällen am besten tun können.

Itzehoe | Am frühen Nachmittag am Zob: Drei Jugendliche verprügeln einen Zehnjährigen, lachen und filmen die Tat mit dem Handy. Niemand hilft, obwohl der Freund des Opfers direkt darum bittet. Die Ermittlungen der Polizei zu der Tat vom 1. Februar laufen, doch welche Folgen hat sie für die Betroffenen? Und was können die Eltern tun? Darüber sprachen wir mit And...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.