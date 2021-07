Tat an Malzmüllerwiesen : Junge Taschendiebinnen in Itzehoe erfolgreich

Nach einem kurzen Gespräch ist die Geldtasche weg – von den drei verdächtigen Frauen fehlt jede Spur.

Itzehoe | Das Ablenkungsmanöver war erfolgreich – und ein 31-Jähriger hinterher um einen dreistelligen Geldbetrag ärmer. Die Tat ereignete sich am Montag (5. Juli) um 14.15 Uhr an den Malzmüllerwiesen. Zuvor hatte der Mann aus dem Itzehoer Umland bei einer Bank in der Breiten Straße Geld abgehoben. Einen Teil deponierte er in einer Reißverschlusstasche, die ...

