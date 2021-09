Nachwuchsmusiker : Junge Geiger zu Gast im Kulturhof Itzehoe

Junge Musikerinnen und Musiker aus Hamburg und Schleswig-Holstein spielen ein Violinkonzert im Kulturhof Itzehoe.

Itzehoe | Die schönsten Violinkonzerte lassen junge Musikerinnen und Musiker aus dem Unterricht von Ralf Kröger am Sonntag, 26. September, um 15 Uhr im Kulturhof in der Dorfstraße erklingen. Die berühmten Werke, unter anderem von Brahms, Sibelius, Bruch, Mozart, werden am Flügel begleitet. Einige der Beteiligten zwischen 6 und 18 Jahren sind bereits Preisträ...

