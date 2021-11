Jugendmedientag in Kellinghusen : Gemeinschaftsschule: Live-Chat mit jungen ARD-Journalisten

Sechs neunte und eine achte Klasse nahmen am ARD-Jugendmedientag teil.

Kellinghusen | Große Pause in der Gemeinschaftsschule, und dennoch sitzen Schüler in den Klassenräumen vor aufgeklappten Laptops. Für sechs neunte und eine achte Klasse ist es ein außergewöhnlicher Schultag. Die Schule nimmt am ARD-Jugendmedientag teil, und dessen Inhalt trifft offenbar den Geschmack der Schüler. Die Schule nehme das tolle Angebot zum ersten Mal ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.