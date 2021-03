Alarm in Itzehoe : Jugendliche stecken Müll im Keller des Hochhauses Brunnenstraße an

Gebäude muss wegen starker Rauchentwicklung evakuiert werden, Verdächtige werden gefasst.

Itzehoe | Riesen-Aufregung am Hochhaus in der Brunnenstraße am späten Sonnabendabend: Weil im Keller Müll angesteckt worden war, kam es zu einer starken Rauchentwicklung. Das Gebäude musste evakuiert werden, die Polizei erwischte zwei verdächtige Jugendliche. Der Notruf ging um 23.45 Uhr ein. Als die Freiwillige Feuerwehr eintraf, zog der Rauch aus dem...

