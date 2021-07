Gefährlicher Unfug : Jugendliche klettern auf Schuldach der Bürgerschule in Glückstadt

Eine Passantin wies die Gruppe zurecht, wurde aber nur ausgelacht.

Glückstadt | Mehrere Kinder und Jugendliche haben sich am frühen Sonnabend-Abend (10. Juli) einen nicht ungefährlichen Spielplatz für ihre Freizeitgestaltung ausgesucht. Nach Polizeiangaben kletterten sie auf das Dach der Bürgerschule an der Carl-Legien-Straße. Eine Zeugin beobachtete dies und sprach die Kletterer an. Als die Frau daraufhin ausgelacht wurde, infor...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.