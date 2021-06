Beringungsaktion in Puls : Jörg Heyna stellt „Personalausweise“ für Jungstörche aus

Die Aktion des ehrenamtlichen Storchenbetreuers auf dem Hof von Uwe Boie verfolgten zahlreiche Kinder und Erwachsene. Der kleinste Jungstorch kam in die Aufzuchtsstation nach Bergenhusen.

Puls | Wie ein kleines Dorffest wurde die Beringung von drei Jung-Störchen in Puls gefeiert. 100 Einwohner beobachteten die Arbeit des Weißstorchgebietsbetreuers Jörg Heyna auf dem Hof von Uwe Boie, wo sich seit rund 100 Jahren Störche zu Hause fühlen. Mit dem Hubwagen zum Nest Per Hubwagen näherte sich Heyna dem Horst, in dem die Storchenmutter angesp...

