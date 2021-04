Gynäkologinnen in Itzehoe : Jessica Steigert übernimmt Frauenarztpraxis

Die drei Frauenärztinnen Jessica Steigert, Susann Billig und Silvia Blay arbeiten zusammen in der Praxis in Itzehoe.

Itzehoe | Dr. Jessica Steigert hat die Frauenarztpraxis von Dr. Bernd Ludwig am Albert-Schweitzer-Ring 26 in Itzehoe übernommen. Er hat sich in den Ruhestand verabschiedet, steht seiner Nachfolgerin aber noch mit Rat zur Seite. Die 39-Jährige schätzt ihren Kollegen sehr: „Er hat mir eine modern geführte Praxis übergeben, die er 35 Jahre lang geführt hat.“ Al...

