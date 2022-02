Mit Video : Jecken verteilen in Marne Kamelle – und solidarisieren sich mit Ukraine

Die Marner Karnevals-Gesellschaft wollte damit auch zeigen, dass der Brauchtum Karneval den Krisen der Welt die Stirn bietet.

Marne | Der Karneval in Marne war bereits vor einiger Zeit abgesagt worden. Dennoch zog es die Jecken in Dithmarschen auf die Straße. Mit einem kleinen Umzug hat die Marner Karnevals-Gesellschaft am Rosenmontag (28. Februar) gezeigt, dass sie sich das Brauchtum Karneval nicht durch Konflikte in der Welt verbieten lässt. Solidarisch mit der Ukraine zeigten sic...

