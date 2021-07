Verein „Jazz in Glückstadt“ : Jazz Infusion spielen Open-Air-Konzert im Kirchpark

Viel los in Glückstadt: Rund hundert Besucher kamen zum Konzert, einen Tag später zog es die Massen zum Flohmarkt auf den Hagebauparkplatz.

Glückstadt | Nach längerer Corona-Zwangspause sind am Wochenende (3./4. Juli) – von vielen sehnsüchtig erwartet – Kultur und Veranstaltungen in das Leben der Elbestädter zurückgekehrt. Über hundert Jazzfreunde machten am Sonnabendnachmittag den Anfang. Sie waren mit Stühlen und Decken zum Kirchplatz gekommen, wo der Verein „Jazz in Glückstadt“ hinter der Stadtkirc...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.