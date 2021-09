Software für Mittelständler : Jannes Köhler (34) aus Schenefeld gewinnt Preis mit Start-Up „Univelop“

Die Holzbau-Firma Schütt in Landscheide beteiligt sich als Pilot-Kunde an der Verbesserung der „No-Code-Plattform“. Jannes Köhler reist jetzt ins Silicon Valley.

Schenefeld/Landscheide | „Ich brauche nicht gleich das teure Weltreise-Ticket zu buchen, ich kann immer noch ein Werkzeug dazu kaufen.“ Tillmann Schütt hat gefunden, was er lange vergeblich suchte: Software, um seine Holzbau-Firma in Flethsee in Richtung Digitalisierung zu modernisieren. Schütt setzt jetzt auf ein Start-Up aus Schenefeld. Unternehmenssoftware von gro...

