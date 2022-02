Angebot in Itzehoe : Jan-Lennart Boje macht St. Ansgar zum Action-Spielplatz für Kinder

Fünf- bis Zwölfjährige können sich am Sonnabend, 12. Februar, austoben.

Itzehoe | Toben und Spielen in einer Kirche – darf man das? Auf jeden Fall, finden Diakon Jan-Lennart Boje und sein Team von der Kirche mit Kindern. Deshalb wird die St.-Ansgar-Kirche in der Wilhelmstraße am Sonnabend, 12. Februar, zu einem Action-Spielplatz umgebaut. Kinder von fünf bis zwölf Jahren sind willkommen bei der Veranstaltung von 10.30 bis 13 Uhr. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.