Gemeindepädagoge in Itzehoe : Für Jan-Lennart Boje ist der Beruf auch Berufung

Ein Berg Arbeit liegt vor dem Gemeindepädagogen der Innenstadtgemeinde, die Jugendarbeit ist fast zum Stillstand gekommen. Sein Mentor Rolf Paulsen traut ihm die Aufgabe zu.

Itzehoe | Seinen Start als Gemeindepädagoge hatte sich Jan-Lennart Boje ein wenig anders vorgestellt. Die Angebote für Kinder und Jugendliche in der Innenstadtgemeinde liegen brach, und daran sei nicht nur Corona schuld: „Viel zu lange war die Stelle vakant, so dass auch Ehrenamtliche all das einfach nicht mehr leisten konnten und an ihre Grenzen stießen“, sagt...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.